IG Italia lancia la Turbo24 Trading Room

Ig Italia annuncia la nuova iniziativa dedicata al mondo del trading in real time: la Turbo24 Trading Room, al via il 3 dicembre e che accompagnerà i trader fino all’estate 2021.

Questo nuovo format permetterà agli iscritti di partecipare a un appuntamento settimanale fisso ogni giovedì alle 17:30, per osservare in diretta, attraverso sessioni di live trading con i certificati Turbo24 di Ig, i trader professionisti ed esperti di certificati turbo: Antonio Cioli Puviani, Pietro Di Lorenzo e Arduino Schenato. Un appuntamento imperdibile per cogliere idee di investimento, opportunità sui mercati e osservare da vicino le mosse dei professionisti del settore.

Non solo, la Turbo24 Trading Room permetterà ai partecipanti di interagire direttamente con i relatori, tramite voce o messaggio, per soddisfare curiosità, domande e approfondimenti in tempo reale. "L’impegno forte e costante di IG Italia verso i nostri clienti, per garantire un servizio di formazione gratuito e orientato alle loro esigenze, ci ha portato ad inaugurare la Turbo24 Trading Room", commenta Fabio De Cillis (in foto), head of Italy di Ig. "Un appuntamento fisso che accompagnerà i trader per i prossimi mesi e darà loro la possibilità di interagire live con noti professionisti del settore, per un’esperienza sul campo altamente formativa”.