Antonello Starace, responsabile area marketing,comunicazione e sviluppo associativo di Anasf, l’associazione di categoria dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, è l’ospite della puntata del 2 dicembre di InvestireNow. La trasmissione, che sarà condotta dal caporedattore di Investire Marco Muffato, sarà centrata sulla presentazione di Consulentia 2020, l’edizione autunnale della manifestazione che a causa della pandemia si svolgerà interamente in digitale. Investirenow sarà visibile in diretta videostreaming dalle 18.30 sul sito di investiremag.it. In alternativa è visibile anche sul profilo Facebook di Investiremag.