Un'indagine sul rapporto tra cf e clienti negli investimenti Esg

L'indagine dedicata al raporto tra consulente finanziario e clienti arriva alla sua terza edizione. Quest'anno, per non rinunciare alla presentazione e tutelare i partecipanti dai rischi derivanti dall'epidemia in corso, l'evento si terrà in streaming sulla piattaforma GoToMeeting. L'appuntamento è fissato per il 14 di dicembre, dalle 16.00 alle 17.15 e sarà introdotto dal commissario Consob, Anna Genovese.

All'incontro virtuale parteciperanno i curatori dell'indagine: Nadia Linciano e Paola Soccorso (ufficio studi economici Consob), Joe Capobianco (Bologna Business School - Università Alma Mater Studiorum) e Massimo Caratelli (Università degli Studi Roma Tre).

Lo studio, nato per comprendere le dinamiche della relazione consulente-cliente allo scopo di risolvere le distonie informative e conoscitive, quest'anno ha il suo focus sulla finanza sostenibile e sull’integrazione dei fattori Esg (Environment, Social, Governance) nel processo di investimento dei risparmiatori.