Abusivismo, ecco gli ultimi siti pirata oscurati in tutto il mondo

Le autorità di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority – New Zealand - Fma), Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – Cmvm), Austria (Financial Market Autority - Fma), Repubblica Ceca (Czech National Bank - Czech Republic - Cnz) e Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

Novak Peter Financial Advisors & Solutions (www.novakpeter.com), clone di società autorizzata;

24 News Trade (www.24news.trade);

TradeTime / Trade Time / Capital Process Ltd (www.tradetime.com);

Blockchain Ltd / Blockchain.com (email: [email protected]; [email protected]; [email protected]lockchain-financial.com; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]), clone di società autorizzata;

McLaren Asset Management (www.mclaren-am.com), clone di società autorizzata;

UK Bonds Company (http://Ukbonds-company.com);

Online-Trading.io (www.online-trading.io);

Invest in Film (www.investinfilm.co.uk);

Bond Supermarket UK (www.bondsupermarketuk.com);

Investment Finder / London Choice Investments (bestisas.uk, bestfixedratebonds.uk);

Segnalata dalla Knf:

Golden Hill Corporate sp. z o.o.;

Segnalate dalla Finma:

Zurich Markets Limited (www.zurichmarkets.com);

Inquot Investing Group (www.inquot.net);

Ai Markets (www.ai-markets.ch).

Segnalate dalla Sfc:

Escrow Services Limited / Escrow Services Limited Asset Management Limited (www.escrowserviceslimited.com), clone di società autorizzata;

https://market.wikifx.hk, clone di società autorizzata dalla Sfc;

http://yuandaqihuogongsi.b58b.com, clone di società autorizzata dalla Sfc;

https://caelusasset.com, clone di società autorizzata dalla Sfc;

www.qdyywlkj.com;

www.zzqhgj.com, clone di società autorizzata dalla Sfc;

FVA Finance Limited (www.fvafxhk.com);

https://cescaptial.com (https://cescaptial.com), clone disocietà autorizzata dalla Sfc.

Segnalate dalla Fma (New Zealand):

YuanPay Group;

Winn Group Ltd;

bslcorporationltd.co;

Axes LLC;

Absolute Global Marketing;

Elezeno Capital;

NZ Shell Catalysts & Technologies Limited.

Segnalate dalla Fsma:

JC Capital Ltd (www.jccapitalmarkets.com);

Concord Financial Consult Ltd (www.concordfinancialconsult.com).

Segnalate dalla Cmvm:

iAlphagroup (www.ialphagroup.com);

FG Markets (http://fgmarkets.com), già segnalata dalla Cvm (v. “Consob Informa" n. 23/2020 del 15 giugno 2020);

Arrow Capital (https://www.lvgrowmarkets.com) destinatario di delibera Consob n. 21205 del 18 dicembre 2019 e, in seguito, di ordine ai fornitori di servizi di connettività ad internet di inibizione all'accesso dall'Italia ai siti (v. "Consob Informa" n. 45/2019 del 23 dicembre 2019).

Segnalate dalla Fma (Austria):

SwissKapital (https://swisskapital.eu);

Steiner Greves (www.steinergreves.com);

www.skyway.capital.

Segnalata dalla Cnz:

Cooper Markets s.r.o (https://web.coopermarkets.com).

Segnalata dalla Cssf:

Byblos Invest Holding (www.byblos-holding.com), clone di società autorizzata.

