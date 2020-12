Banca Euromobiliare, l'istituto del Credem specializzato nel private banking e guidato dal direttore generale Matteo Benetti, rafforza il team di manager dedicati alla crescita della rete di professionisti con l'ingresso di Roberto Sestilli (nella foto in basso a sinistra). Il manager, proveniente dal gruppo Mps, opererà sull'intero territorio nazionale con il ruolo di business development manager per l'attività di reclutamento ed entra nella direzione sviluppo rete coordinata da Paolo Tinti (nella prima foto). Questo nuovo inserimento di un affermato e riconosciuto professionista del settore, è in linea con gli obiettivi di consolidamento del team di manager dedicati alla crescita della rete. Sestilli, in particolare, vanta una ventennale esperienza nel settore maturata in numerose realtà del Gruppo MPS come Banca del Salento, Banca 121, Mps Banca Personale, Monte dei Paschi BU, fino a Banca Widiba.“In genere i cambiamenti possono avvenire per due ragioni: o perché ci si vuole allontanare da un contesto nel quale non ci si ritrova più e non si hanno più stimoli, oppure perché ci si indirizza verso realtà che, per le persone, per il contesto e per la storia, ti danno quella carica e la giusta convinzione per affrontare nuove sfide”, ha dichiarato Roberto Sestilli, business Development Manager di Banca Euromobiliare. “Per quanto mi riguarda è la seconda ragione che mi ha spinto a scegliere di entrare in Banca Euromobiliare”, ha aggiunto Sestilli, “una realtà che si distingue per la lunga esperienza maturata nel Private Banking, potendo offrire strumenti e soluzioni attraverso i quali trova concretezza la consulenza patrimoniale in tutte le sue accezioni, permettendo al Consulente di assurgere al ruolo di guida per i propri clienti”.