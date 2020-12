Granata (Alternative Capital Partners Sgr) è l'ospite di InvestireNow

Evarist Granata, amministratore delegato di Alternative Capital Partners Sgr è l’ospite della puntata di oggi di InvestireNow, condotta dal caporedattore di Investire Marco Muffato. Alternative Capital Partners Sgr è nata a fine 2018 con la missione di coniugare sostenibilità, innovazione e investimenti alternativi, finanziando progetti ad elevato impatto su ambiente ed economia reale. È firmataria dei Principles for Responsible Investments (PRI) delle Nazioni Unite. Granata, che ha più di 20 anni di esperienza negli investimenti di private capital infrastrutture, energia e ambiente, sovrintende il Sustainable Securities Fund, fondo di private debt che finanzia infrastrutture energetiche green e che ha come controparti principali le Pmi italiane. Investirenow sarà visibile in diretta dalle 18.30 sul sito di investiremag.it. In alternativa è visibile anche sul profilo Facebook di Investiremag.