Ocf, Popolare di Bari: sanzioni pecuniarie per gli Jacobini e Papa

“I soggetti iscritti comunicano entro dieci giorni all’Organismo le misure e l’assunzione della qualità di imputato previste dall’articolo 7-septies, comma 2, del Testo Unico e qualunque modifica rilevante delle condizioni per ottenere l’iscrizione, incluso l’eventuale periodo di inoperatività per le società di consulenza”. È il comma 3 dell’articolo 153 del Regolamento intermediari che secondo il Comitato di vigilanza dell’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, presieduto da Carla Rabitti Bedogni, è stato violato dall’ex presidente della Popolare di Bari Marco Jacobini, dal figlio Gianluca Jacobini, ex condirettore, dell’altro figlio Luigi Jacobini, ex vicedirettore, e da Giorgio Papa, ex ad. Per questo è stata comminata a tutti la sanzione pecuniaria di 516 euro.