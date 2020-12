Pictet Am, al via il nuovo comparto tematico Pictet-Human

Pictet Am ha aggiunto una nuova strategia tematica con il lancio del Comparto Pictet-Human, un nuovo fondo azionario globale, nell’ambito dell’offerta da 53 miliardi di dollari di strategie tematiche a gestione attiva di Pictet Am.

Il fondo si prefigge di catturare il potenziale di crescita dei servizi focalizzati sulle persone e di ottenere benefici sociali positivi che migliorino il benessere degli individui e delle comunità, investendo in attività che ci aiutano ad adattarci ai mutamenti demografici e tecnologici che hanno cambiato in profondità le nostre vite (ad es. la minore stabilità del lavoro; la formazione della famiglia più avanti negli anni e le aspettative di vita più lunghe; l’intrattenimento, l’esercizio fisico e lo svago nel tempo libero). Le imprese comprese nell’universo d’investimento del comparto sono riconducibili ai tre seguenti driver incentrati sui bisogni dell’uomo:

apprendimento: a supporto del ciclo educativo lungo tutto l’arco della vita, dall’istruzione primaria allo sviluppo della carriera e all’ed-tech

cura delle persone: a supporto delle famiglie, di chi si prende cura delle persone, degli animali da compagnia e delle comunità

divertimento: per fornire esperienze di intrattenimento, di viaggio, relative al cibo e culturali.



Si tratta di aziende con modelli di business difensivi, ma ad elevato potenziale in quanto intercettano una domanda in costante crescita. Inoltre, queste aziende contribuiscono a compensare le carenze di governi sempre più indebitati che negli ultimi anni hanno costantemente tagliato la spesa in servizi sociali come l’istruzione e il welfare. In media i Paesi OCSE spendono solo il 7-8% del Pil per l'assistenza agli anziani, nonostante il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione renda tale servizi sempre più necessari.

Il comparto è gestito dal team con sede a Ginevra, guidato da Alice de Lamaze, Cfa, lead manager del fondo, supportata da Marien-Baptiste Pouyat, investment manager e Gillian Diesen, product specialist.

“Il fondo Pictet Human", dice Paolo Paschetta (in foto), country head Italia di Pictet Am, "investe in titoli sottorappresentati, ma con un enorme potenziale. I pilastri dell’universo di investimento sono quei settori in grado di rappresentare le radici del cambiamento nella nostra società. È il primo fondo che pone attenzione a tutto tondo sull’uomo: dal percorso professionale all’istruzione, dalla formazione alla vita familiare, fino a toccare la socialità. Ossia tutti quei servizi che aiutano le persone a raggiungere la cosiddetta autorealizzazione, soddisfacendo il bisogno di realizzare la propria identità. Pictet-Human investe sulla nostra vita e riporta l’uomo al centro del nostro mondo. Come 20 anni fa siamo stati i primi a lanciare strategie tematiche sull’ambiente, oggi siamo i primi a lanciare una strategia interamente dedicata alla vita personale e sociale delle persone, ossia alla S della sigla ESG”.

"Come esseri umani, nel ventunesimo secolo, possiamo vivere una vita più lunga e in buona salute, mantenendo il nostro benessere mentale e fisico tramite l’apprendimento, la cura di noi stessi e il godimento delle nostre esperienze", aggiunge de Lamaze. "I servizi di supporto nel raggiungimento di questi obiettivi forniscono opportunità durature per gli investitori, grazie ai loro modelli di business vincenti. In definitiva, ci possono aiutare a vivere vite più ricche e appaganti”. Attualmente disponibile alla sottoscrizione in Italia per il segmento istituzionale e wholesale, il fondo sarà autorizzato al collocamento tramite il canale retail nei primi 15 giorni di gennaio 2021.