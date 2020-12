Lyxor Am e Bridgewater insieme per una strategia dedicata alla sostenibilità

Lyxor Am e Bridgewater annunciano l'intenzione di lanciare una strategia di sostenibilità multi-asset destinata agli investitori che puntano a conseguire obiettivi finanziari e di sostenibilità.

La strategia farà leva sul processo di ricerca sistematica di Bridgewater per valutare e selezionare attivi del mercato in base al loro allineamento agli obiettivi Sdg e si avvarrà dell'ingegneria di portafoglio "All Weather", la soluzione multi-asset pioneristica di Bridgewater. La strategia, il cui lancio è previsto a marzo 2021, sarà disponibile in formato Ucits e sarà gestita da Lyxor con Bridgewater come sub-advisor.

In qualità di asset manager, Lyxor collabora ormai da anni con i più grandi nomi del settore degli investimenti alternativi ed è fortemente impegnata nell'investimento sostenibile, con particolare attenzione alle questioni climatiche. Lyxor gestisce attualmente 15 miliardi di euro di asset Esg.

"L'interesse dei nostri clienti per l'investimento sostenibile ha registrato una crescita notevole negli ultimi anni e molti investitori stanno fissando obiettivi che uniscono risultati finanziari e di sostenibilità", commenta Nathanael Benzaken, chief client officer di Lyxor. "Grazie alla sua cultura dell'innovazione e alla sua indiscussa capacità di elaborare quadri d'investimento trasparenti, Lyxor è riuscita a conseguire questi obiettivi. Siamo entusiasti di espandere la nostra collaborazione con Bridgewater, iniziata ormai più di 15 anni fa, attraverso questo nuovo progetto".

"L'investimento sostenibile rappresenta una priorità strategia per Bridgewater e per i nostri clienti", chiosa Brian Kreiter, cio di Bridgewater. "Utilizzando lo stesso processo di ricerca che abbiamo sviluppato negli ultimi quarant'anni, abbiamo costruito un processo sistematico di ingegneria sia per la sostenibilità che per le caratteristiche finanziarie dei portafogli. Siamo entusiasti di continuare a collaborare con Lyxor sostenere gli investitori globali nel conseguimento dei propri obiettivi".