Nasce Aigis, nuova banca digitale fondata sull’intelligenza artificiale

Una nuova banca digitale, completamente focalizzata sull'intelligenza artificiale, specialist lender che utilizza l’intelligenza artificiale al servizio dello sviluppo economico delle PMI e del risparmio delle famiglie, con 50 collaboratori dell'età media di 35 anni. Si chiama Aigis Banca, iniziativa del suo amministratore delegato, Filippo Cortesi, una lunga esperienza nel settore bancario. "Il nome Aigis - αίγις, dal greco antico, ''egida'' - racchiude in sé il significato di protezione, mentre le prime due lettere ''ai'' rappresentano l'acronimo di artificial intelligence, evocativo del carattere moderno, digitale, innovativo di questa banca, proiettata al futuro del settore bancario", spiega una nota. La mission di Aigis Banca è di offrire servizi di sintesi fra fintech e banca, supportati dall'impiego di tecnologie basate su automazione e artificial intelligence, per garantire tempi di risposta rapidi a tutti quegli imprenditori che intendono richiedere finanziamenti, attraverso una gestione online dei rapporti e delle operazioni bancarie, prescindendo dalla loro presenza fisica in filiale.

"La nostra idea di banca è molto semplice'', spiega Cortesi. ''Aigis Banca nasce infatti con una visione ben chiara: agevolare gli imprenditori e garantire al contempo ottimi rendimenti ai risparmiatori che scelgono i nostri prodotti e servizi. Le nostre soluzioni sono basate sull'impiego di tecnologie di artifical intelligence, per assicurare il più alto livello di efficienza e affidabilità". Aigis Banca adotta un modello focalizzato sul finanziamento delle pmi facendo leva sulle garanzie pubbliche (MCC e SACE) che lo Stato mette a disposizione e su soluzioni specialist quali il factoring, strumento ideale per ottimizzare la gestione del circolante. La banca con sede e filiale a Milano, ha un ufficio di rappresentanza ed una filiale a Roma oltre ad una filiale a Bari.