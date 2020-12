Vanguard quota in Italia la nuova gamma su Etf azionari e obbligazionari

Vanguard lancia su Borsa Italiana la gamma Vanguard LifeStrategy Ucits Etf. Si tratta di quattro portafogli multi-asset realizzati attraverso Etf di Etf che hanno come sottostante Etf azionari e obbligazionari di Vanguard.

I nuovi portafogli hanno l’obiettivo di dare valore agli investitori attraverso l'accesso a soluzioni di investimento multi-asset a basso costo e ampiamente diversificate. La gamma, infatti, offre l’accesso a oltre 20.000 titoli sottostanti attraverso una combinazione di azioni quotate sui mercati sviluppati ed emergenti di tutto il mondo e di obbligazioni investment-grade emesse da Paesi e società nei mercati sviluppati ed emergenti.

Vanguard LifeStrategy Ucits Etf presenta quattro soluzioni con diversi profili di rischio, con spese correnti pari allo 0,25% per ogni singolo profilo. Le singole soluzioni e le relative classi disponibili, ad accumulazione e a distribuzione, sono denominate in euro.

Vanguard LifeStrategy Ucits Etf è una risposta pensata per gli investitori per la gestione della parte core dei propri portafogli o come soluzione nell’ambito di un piano di accumulo mensile. Rappresenta inoltre uno strumento di asset allocation per i consulenti finanziari lasciando loro la possibilità di dedicare più tempo ad altre attività a valore aggiunto per i propri clienti, come la pianificazione a lungo termine e il coaching comportamentale.

"Vanguard ha una lunga storia nell’ambito dell’offerta di prodotti multi-asset, con le prime soluzioni LifeStrategy disponibili agli investitori dal 1994, con un totale di 73 miliardi di dollari di asset in gestione a livello globale", spiega Matthew Piro, head of product di Vanguard Europe. "Come soluzione di asset allocation, questi prodotti possono essere utilizzati per la gestione della parte core del portafoglio dagli investitori che vogliono mantenere un’esposizione ai mercati statica, basata sulla tolleranza individuale al rischio. Inoltre, offrono un facile accesso a basso costo a un gran numero di titoli a reddito fisso e azionari. Vanguard LifeStrategy® è indicata non solo per gli investitori privati, ma anche per i consulenti finanziari che possono considerare queste soluzioni per gli investimenti core dei propri clienti".

"Costruire e gestire il proprio portafoglio può essere un compito difficile, ecco perché abbiamo creato la gamma Vanguard LifeStrategy UCITS ETF per gli investitori italiani", aggiunge il responsabile per l'Italia di Vanguard, Simone Rosti. "Questa soluzione incorpora i quattro principi di investimento di Vanguard: orientamento di lungo periodo, semplicità, trasparenza e costi contenuti. Siamo molto lieti che i nostri investitori in Italia possano ora scegliere il profilo LifeStrategy UCITS ETF che meglio risponde al proprio obiettivo d'investimento e alla rispettiva avversione al rischio, a un costo molto contenuto".

La nuova gamma integra le soluzioni Vanguard LifeStrategy già presenti negli Stati Uniti, Australia, Regno Unito e Canada. Sarà gestita dall'equity index group di Vanguard Am, che gestisce oltre 4.200 miliardi di dollari in tutto il mondo, avvalendosi delle diverse prospettive e delle conoscenze di un team composto da 78 risorse, così da offrire un monitoraggio accurato dei benchmark, una gestione prudenziale del rischio e una performance di investimento altamente competitiva.