Cbre con Kryalos Sgr nella vendita di un immobile storico a uso uffici nel centro di Roma

Cbre, leader globale nella consulenza immobiliare, ha assistito il Fia Due Fondo Portafoglio gestito da Kryalos Sgr nella vendita di un immobile storico a uso direzionale in centro a Roma, in via Santa Maria in Via 3/6, nei pressi della Fontana di Trevi. A comprare è stato il fondo Girolamo, FIA Immobiliare, gestito da Savills IM Sgr e interamente sottoscritto dal gruppo Cattolica Assicurazioni, specializzato in uffici core occupati da tenant di alto standing. L’immobile è composto da due edifici per un totale di 13.000 mq disposti su 7 piani ed è interamente locato a un primario gruppo italiano di telecomunicazioni.

“L’operazione è nata in primavera in pieno lockdown: questo, oltre a confermare l’interesse degli investitori nella Capitale, evidenzia come la crisi pandemica Covid-19 abbia concentrato l’interesse sugli immobili core, ben posizionati e con contratti garantiti da tenant di primario standing, in linea con la tendenza al flight to quality”, dichiara Mario Previsdomini, head of capital markets Rome, Mid-Cap & Regional Markets di Cbre Italy. “Il focus degli investitori su Roma è stato evidente fin dalle prime settimane del 2020, in particolare nei confronti di location prime (EUR e Cbd) e di asset core, di cui però c’è scarsità sul mercato”.