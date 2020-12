Widiba cresce a Padova con tre consulenti finanziari 

Widiba cresce in Veneto. La squadra dell’area manager Giovanni Mazzeo cresce a Padova con tre nuovi importanti ingressi che rafforzano la presenza della Rete nella Provincia ampliando in maniera rilevante il bacino della clientela: Angela Di Giacomo, Federico Camelin e Adriano Trevisan. Di Giacomo, 43 anni, di Potenza, laureata in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Bari e iscritta all’albo dei consulenti finanziari, ha maturato 20 anni di esperienza in Veneto presso importanti realtà del settore, come San Paolo Imi, Hypo Alpe Adria Bank e Banca Consulia, che lascia per entrare in Widiba. Camelin, 41 anni, padovano, vanta 20 anni di esperienza nel settore bancario con ruoli di responsabilità e una specializzazione nel segmento private in Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, gruppo Banco Popolare, Banca Aletti e Banca Consulia, che lascia per entrare in Widiba.Trevisan, 59 anni, di Padova e con 30 anni di esperienza nel settore, ha collaborato con importarti società italiane e internazionali, come Credit Suisse e Merrill Lynch, maturando una forte esperienza nel seguimento di clienti di alto profilo. Oltre a un forte presidio professionale su Padova, Trevisan opera anche su Milano con un segmento di clientela private. Trevisan lascia Valori & Finanza per entrare in Widiba. A supporto della crescita locale, nuovi uffici ospiteranno nelle prossime settimane la squadra di Padova, in linea con il piano di rebranding della banca su tutto il territorio.