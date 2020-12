Exane Derivates aggiunge quattro Crescendo Rendimento Memory

Exane Derivatives amplia ulteriormente la gamma di certificati Crescendo Rendimento Memory lanciando 4 nuovi prodotti su basket worst of di azioni, emessi da Exane Finance e garantiti da Exane Derivatives (Moody’s: Baa2; S&P: BBB+).

Come spiega Antonio Manfrè (in foto), cross asset investment solutions sales di Exane Derivatives, “il nostro obbiettivo è permettere agli investitori di prendere esposizioni ai titoli sottostanti i certificati cercando di monetizzare gli elevati livelli di volatilità presenti sui mercati attraverso cedole mensili condizionate e al contempo offrendo barriere di protezione condizionata interessanti”.

“Infatti", prosegue Manfrè, "abbiamo posto sia la barriera per il pagamento della cedola condizionata con effetto memoria, sia la barriera (europea) per la protezione del capitale a scadenza al 60% dei livelli iniziali. In altri termini, l’investitore è protetto fino ad una performance negativa del 40% del titolo peggiore all’interno del basket worst of rispetto agli attuali livelli di valutazione”.

I nuovi certificati hanno una scadenza pari a 36 mesi e prevedono la possibilità di rimborso anticipato mensile condizionato a partire da giugno 2021 a patto che tutti i titoli sottostanti siano sia superiori al loro livello iniziale.

“In questa nuova gamma di certificati, proponiamo cedole condizionate mensili con memoria che vanno dallo 0,75% all’1,25% a seconda della soluzione scelta. Si tratta di rendimenti annualizzati condizionati dal 9% fino a quasi il 15% offrendo al contempo una protezione condizionata del capitale a scadenza”, precisa Manfrè.

I nuovi basket worst of proposti sono stati individuati con una logica tematica, spaziando dal mondo dei veicoli elettrici e delle batterie, alle telecomunicazioni fino alle compagnie aeree.

Meccanismo di funzionamento

Cedole mensili condizionate con effetto memoria da gennaio 2021. Ogni mese, l'investitore riceve una cedola condizionata con effetto memoria se tutti i sottostanti sono superiori o uguali alla barriera cedola condizionata. Qualora la condizione non fosse soddisfatta, non sarà pagata nessuna cedola su tale periodo. L’effetto memoria consente di ricevere le eventuali cedole non ottenute nelle precedenti date di osservazione nel momento in cui, ad un data di constatazione mensile, si verifica la condizione per il pagamento della cedola.

Clausola mensile di rimborso anticipato (a partire da giugno 2021). Se tutti i sottostanti sono superiori o uguali al Livello Iniziale ad una data di constatazione mensile, l'investitore viene rimborsato anticipatamente. In questo caso, l'investitore riceve 1.000 euro. Qualora la condizione non sia soddisfatta, il prodotto continua.

Protezione condizionata del capitale a scadenza. A scadenza, se tutti i sottostanti sono superiori o uguali alla Barriera Protezione del capitale a scadenza, l’investitore riceve 1.000 euro. In caso contrario, l’investitore registra una perdita significativa di capitale: l'investitore riceve il valore finale del sottostante che ha registrato la performance peggiore in percentuale rispetto al suo livello iniziale e moltiplicato per 1.000 euro.