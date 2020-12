La tecnologia di Euclidea nuova arma per Auriga Partners

Euclidea, Sim di gestione patrimoniale autorizzata da Consob che offre soluzioni di investimento personalizzate di elevata qualità tramite una piattaforma digitale online e professionisti di grande esperienza, ha siglato un accordo con Auriga Partners SA, società attiva nella gestione patrimoniale basata a Lugano.

La wealth tech italiana metterà a disposizione di Auriga Partners SA la propria tecnologia tramite il suo algoritmo proprietario e le competenze in materia di investimento che le consente di coniugare alta qualità a costi contenuti con ritorni significativi in termini di performance.

Grazie all’algoritmo proprietario di Euclidea - che valuta ogni giorno oltre 140mila strumenti con tecniche statistiche e applicazione di intelligenza artificiale - il suo team di gestione è in grado di esaminare e selezionare gli strumenti che meglio valorizzano l’efficienza del portafoglio.

Auriga Partners SA potrà beneficiare non solo della selezione dei migliori strumenti presenti sul mercato a costi contenuti ma soprattutto di un’analisi attenta e continua dei portafogli, in grado di generare risultati duraturi nel tempo anche in situazioni di forte volatilità dei mercati.

“Da sempre abbiamo voluto puntare sulla qualità sia in termini di servizi che di performance. Il tutto in un’ottica di assoluta trasparenza verso il mercato ma soprattutto verso i nostri clienti. Con Auriga Partners SA condividiamo valori importanti quali disciplina, trasparenza e competenza nelle scelte di investimento che ci hanno portato a realizzare questo importante accordo di fornitura dei nostri servizi, riteniamo che in Svizzera ci siano ampi spazi per far conoscere la tecnologia di Euclidea – ha commentato Stefano Rossi, Ceo di Euclidea.

I servizi di Auriga Partners SA si basano su un modello ibrido, nel quale le competenze umane e i vantaggi dell’innovazione tecnologica costituiscono un mix appopriato per offrire una gestione indipendente ad alto valore aggiunto. Il comitato di investimento di Auriga è composto da un team di professionisti con lunga esperienza nell’ambito della gestione del risparmio.

I portafogli della clientela Auriga sono costruiti con una solida base di prodotti di investimento liquidi selezionati attraverso l’utilizzo dell’algoritmo Euclidea, e con l’aggiunta selettiva di investimenti tematici e di nicchia, tipicamente non replicabili, sia nel mondo del quotato (ad es. fondi di investimento alternativi) che nel mondo del non quotato (ad es. club deal, private placement e fondi di private debt).

Il processo di selezione fornito dall’algoritmo Euclidea rappresenta lo strumento essenziale per realizzare nel modo più rapido, semplice ed efficiente le scelte di asset allocation del comitato di investimento di Auriga.

“Grazie al nostro modello ibrido e a Euclidea - ha commentato Vito Valvano, partner e Ceo di Auriga - i portafogli di gestione possono avere un significativo livello di personalizzazione e rispondere in diversa misura alle esigenze e alle preferenze di ogni singolo cliente, attraverso un costante controllo del rischio. La nostra indipendenza e l’assenza di conflitti di interesse garantiscono che le scelte di investimento siano fatte esclusivamente nell’interesse dei clienti”.