Armellini (Consultique e Nafop) ospite di InvestireNow

Cesare Armellini, fondatore di Consultique e presidente di Nafop (l’associazione di categorie dei consulenti autonomi o fee only) è l’ospite della puntata di oggi di InvestireNow, condotta dal caporedattore di Investire Marco Muffato. In primo piano le prospettive per il mondo della consulenza indipendente e una presentazione della FeeOnly2020 Limited Live Edition, la versione digitale del Fee Only summit annuale. La puntata sarà visibile in diretta streaming alle 18.30 su questo sito Investiremag.it, sul canale You Tube di Economy Group e sulla pagina Fb di Investiremag.it.