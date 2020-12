Raiffeisen Cm lancia InvestireSostenibile.it

Raiffeisen Cm annuncia il lancio per il mercato italiano del nuovo sito InvestireSostenibile.it, dedicato ai temi della salvaguardia del pianeta e del ruolo fondamentale degli investimenti sostenibili. Con notizie, analisi e contenuti multimediali in continuo aggiornamento, il portale ha l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per tutto il pubblico interessato alle tematiche ambientali, sociali e di governance delle aziende (le cosiddette tematiche Esg), oltre che un utile strumento per consulenti finanziari e banker che vogliono supportare i propri clienti nell’avvicinarsi a temi di grande attualità, in un mondo che ha finalmente capito l’importanza di costruire un futuro migliore, più sostenibile anche attraverso le scelte di portafoglio.

Per Raiffeisen Cm, il lancio di InvestireSostenibile.it è la naturale evoluzione di uno storico impegno nel settore della finanza socialmente responsabile portato avanti dal 2013, grazie anche alla creazione di un dipartimento "Sustainable and Responsible Investments (SRI)".

"Si tratta di un progetto che parte da lontano", dice Donato Giannico, country head Italia di Raiffeisen Cm. "Già da qualche anno infatti il nostro team si impegna costantemente su tutto il territorio italiano, incontrando collocatori e investitori finali, con l’obiettivo esclusivo di sensibilizzarli sul tema della sostenibilità e sul ruolo degli investimenti sostenibili nel generare un impatto positivo su ambiente, clima e società. Con Investiresostenibile.it, abbiamo quindi deciso di trasportare questa esperienza all’interno di un portale che permetta ai consulenti di organizzare autonomamente gli incontri con i propri clienti ampliando ancora di più la comprensione di questi temi tra gli investitori".

Per la realizzazione del progetto Raiffeisen Cm ha incaricato la financial crossmedia factory Prodesfin, l’agenzia milanese specializzata nel digital creative content per il mondo della finanza e che controlla anche il sito di informazione economico-finanziaria Financialounge.com Prodesfin ha curato lo sviluppo tecnico/creativo realizzando anche la campagna di comunicazione legata al lancio della nuova iniziativa.