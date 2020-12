Al via il summit digitale per i consulenti indipendentiVedi alle 14 la tavola rotonda con Investire  

E’ in corso la Digital Fee Only 2020 Limited Live Edition, l’evento via internet di Consultique che sostituisce il tradizionale evento in presenza, il Fee Only Summit, che negli ultimi dieci anni si era svolto sempre a Verona, quale patria d’elezione del movimento italiano della consulenza finanziaria indipenente.



Tante le tavole rotonde e gli speech in programma con esponenti di primo piano dell’asset management. Tra questi segnaliamo l’incontro “Temi e trend d’investimento per il futuro”, che sarà coordinato dal caporedattore di Investire Marco Muffato. All’incontro parteciperanno: Salvatore Catalano (Vaneck), Antonio Sidoti (WisdomTree), Paolo De Vito (FF Fundinfo), Marco Occhetti (Leonteq) Marco Medici (Unicredit), Matteo Trotta (Consultique Scf).



L’incontro avrà inizio alle 14, per vederlo collegarsi al sito www.feeonlysummit.com , la procedura d’iscrizione è semplice, basta inserire la propria email e poi si accede agli eventi live della giornata.