HANetf aderisce ai Principi per l’investimento responsabile dell'Onu

HANetf ha aderito ai Principi per l’investimento responsabile delle Nazioni Unite (UN Pri – United Nations Principles for Responsible Investment) come parte del suo impegno alla tutela dei principi ambientali, sociali e di governance. La rete Pri è il leader mondiale nel sostegno all’investimento responsabile. Far parte dei firmatari dimostra l’impegno di lunga data nei confronti della sostenibilità di HANetf.



“HANetf è orgogliosa di affermare il suo impegno verso l’investimento sostenibile e responsabile", dice il co-ceo, Nik Bienkowski. "La scorsa settimana con iClima Earth abbiamo lanciato su Borsa Italiana, Deutsche Boerse e London Stock Exchange il primo fondo Esg presente oggi sulla piattaforma, iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (CLMA), il primo al mondo a dare esposizione alle aziende che offrono prodotti e servizi che consentono di evitare emissioni di CO2 in atmosfera e che ne quantifica l’impatto”.

“Mettiamo l’investimento responsabile al centro della nostra strategia sui nuovi prodotti per contribuire a muoverci verso un’economia e prodotti d’investimento più sostenibili. Stiamo collaborando con altri partner per lanciare nuovi prodotti ESG sul mercato europeo all’inizio del 2021”.

“Gli Etf sono diventati popolari come modalità di presentare strategie d’investimento Esg”, aggiunge Fiona Reynolds, ceo di PRI, “diamo quindi il benvenuto a HANetf che ha deciso di sottoscrivere i Pri e siamo ansiosi di lavorare insieme nei prossimi mesi. L’ingresso di HANetf manda anche un messaggio positivo ad altri emittenti di Etf”.



Impegno su sei principi

L’obiettivo dei Pri è capire le implicazioni della sostenibilità per gli investitori e sostenere i firmatari nell’inglobare queste tematiche all’interno del processo decisionale e nelle pratiche proprietarie.

I Pri operano nell’interesse di lungo termine dei loro firmatari, dei mercati finanziari e delle economie in cui operano e, in ultima istanza, dell’ambiente e della società. Entrando a far parte di coloro che hanno firmato i PRI, HANetf si è impegnata a: