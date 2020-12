Sarà online e si terrà il 6 e il 7 febbraio il 27° Congresso di Assiom Forex

Sarà in formato digitale e si terrà il 5 e 6 febbraio il 27° Congresso di Assiom Forex, l’associazione degli operatori dei mercati finanziari, che ogni anno riunisce oltre 2mila tra manager del sistema bancario ed esponenti della finanza nazionale, e che rappresenta un importante momento di riflessione sui cambiamenti in atto nell’ambito dell’intera industria bancaria. Il congresso ospiterà, su una piattaforma dedicata, anche numerosi workshop e tavole rotonde di approfondimento dedicati alle tematiche di maggiore attualità, tra i quali i workshop sulla transizione dai benchmark tradizionali ai nuovi tassi risk-free e sugli operatori dei mercati finanziari, fintech e regulators nel mondo post-Covid, entrambi organizzati da Assiom Forex e in calendario rispettivamente la mattina e il pomeriggio di venerdì 5. L’ospite più atteso è sicuramente il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, che terrà il suo discorso - visibile sulla piattaforma online - alle 11.30 di sabato 6 febbraio.

Assiom FOREX, supportata da una piattaforma tecnologica leader negli eventi live web, garantirà lo svolgimento della due giorni di lavori in modalità live. Per la prima volta in assoluto, i soci potranno iscriversi gratuitamente ai lavori del Congresso a partire dal 18 dicembre sul sito www.assiomforex.it/congresso2021. Intesa Sanpaolo, in qualità di Partner del Congresso, sosterrà attivamente l’evento e anche attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking della banca collaborerà alla realizzazione di momenti di confronto finalizzati a offrire un aggiornamento costante sulle tematiche di più stringente attualità, in un momento cruciale per la ripresa economica del nostro Paese e globale.

“Nell’incertezza in cui ci troviamo - ha dichiarato Massimo Mocio, Presidente di Assiom Forex - siamo certi che anche quest’anno il Congresso annuale saprà assolvere al suo compito, ovvero unire le migliori energie del settore bancario e finanziario chiamando ciascuno ad apportare il suo prezioso contributo innovativo”. “Il buon utilizzo della tecnologia rappresenta un elemento cruciale per l’evoluzione sociale ed economica. La rete crea molteplici spazi e occasioni per dare voce a chi desideri interagire con un parterre di professionisti che, anche quest’anno, saranno presenti in numero addirittura maggiore rispetto alle edizioni tradizionali”, ha aggiunto Mocio.