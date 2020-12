La Banca centrale cinese immette contanti per 1,5 miliardi di dollari

La Banca centrale cinese ha immesso contanti per 10 miliardi di yuan (circa 1,53 miliardi di dollari) di pronti contro termine per mantenere una liquidità ragionevolmente ampia nel sistema bancario. Il tasso di interesse dei pronti contro termine a sette giorni è stato fissato al 2,2%, secondo una dichiarazione sul sito web della People's Bank of China. Nel frattempo, 10 miliardi di yuan di pronti contro termine sono maturati lo stesso giorno, con un'iniezione zero sul mercato. Il pronto contro termine è un processo in cui la Banca centrale acquista titoli dalle banche commerciali attraverso un'offerta, con un accordo per rivenderli in futuro.