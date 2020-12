L’affascinante mondo degli Etf tematici a InvestireNow

L'affascinante mondo degli Etf tematici in primo piano nella puntata odierna di InvestireNow, la trasmissione in video-streaming condotta dal caporedattore di Investire Marco Muffato. L’ospite è infatti Salvatore Catalano (nella foto in basso), responsabile per l’Italia di Vaneck, player newyorchese che ha sviluppato una gamma di soluzioni passive tematiche. Nella puntata odierna il focus sarà su Etf specializzati sui videogames e sui semiconduttori. La puntata sarà visibile in diretta streaming alle 18.30 sulla pagina Fb di Investiremag.it.