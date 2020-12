Bundesbank, ancora in circolazione marchi tedeschi per 12,4 miliardi di euro

A novembre scorso, 12,4 miliardi di marchi tedeschi, pari a 6,34 miliardi di euro, erano ancora in circolazione in Germania, non essendo stati convertiti nella moneta unica europea, in uso dal 2002. È quanto reso noto dalla Bundesbank, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Si tratta di banconote per 5,79 miliardi di marchi e monete per di 6,61 miliardi di marchi. La precedente valuta tedesca può essere cambiata in euro a tempo indeterminato presso la Bundesbank. Il tasso di cambio è rimasto invariato dall'introduzione della moneta unica europea, nel 2001, ossia un euro per 1,95583 marchi.