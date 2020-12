Consob: nuove modalità di accesso ai Kid dei Priips e ai relativi dati strutturati

Il 15 dicembre sono state definite nuove modalità di accesso ai documenti contenenti le informazioni chiave, i cosiddetti Kid dei Priips - prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati – ed è stato previsto l'obbligo di rendere accessibili alla Consob le informazioni e i dati strutturati relativi ai Priips commercializzati in Italia (delibere n. 21639 e n. 21640 del 15 dicembre 2020).

Contestualmente sono state adottate le Istruzioni operative che individuano le modalità di accesso da parte della Consob ai Kid e ai relativi dati strutturati.

Più nel dettaglio, in base alla nuova disciplina gli ideatori di Priips sono tenuti a mettere a disposizione della Consob i Kid (in formato Pdf) e i dati strutturati (in formato Xml) nella propria area riservata all'interno del server Sftp dell'Autorità prima dell'avvio della commercializzazione.

In alternativa, ma soltanto a partire dal 1° gennaio 2022, sarà possibile per gli ideatori ricorrere ad un sistema con interfaccia web per quanto concerne sia i Kid sia i dati strutturati.

Nell'individuare i dati strutturati da rendere accessibili alla Consob, è stato definito un set informativo coerente con quanto già richiesto nel Kid dalla normativa europea e compatibile con quanto già in uso presso i maggiori data provider. Inoltre, è stata specificatamente disciplinata la possibilità di delegare a soggetti terzi gli adempimenti degli obblighi in esame, in tal modo permettendo agli ideatori di avvalersi di data provider esterni che sono già destinatari di flussi informativi coerenti con le richieste di dati strutturati previste dalla Consob.

Le delibere sopra citate prevedono un periodo transitorio in base al quale:

a) l'obbligo di messa a disposizione del Kid in formato Pdf all'interno del server Sftp della Consob entra in vigore il 1° gennaio 2021, pur riconoscendo agli ideatori di Priips la possibilità di optare, fino al 31 dicembre 2021, per un regime alternativo, consistente nella notifica preventiva alla Consob via Pec dei Kid secondo quanto previsto dal regime attualmente vigente. Dal 1° gennaio 2022 l'obbligo è assolto con la messa a disposizione del Kid sul server Sftp oppure mediante interfaccia web;

b) l'obbligo di rendere accessibili alla Consob le informazioni e i dati strutturati relativi ai Priips si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022 ed è assolto con la messa a disposizione sul server Sftp oppure mediante interfaccia web. Qualora, tuttavia, gli ideatori abbiano deciso di rendere accessibili i Kid nel server Sftp già dal 1° gennaio 2021, a partire dalla medesima data dovranno rendere anche le informazioni anagrafiche sull'ideatore del Priip e le informazioni relative alla messa a disposizione dei Kid.

Nel sito internet della Consob sono pubblicati gli esiti della consultazione (svoltasi nel periodo 30 luglio – 30 settembre 2020) con i contributi pervenuti, la relazione illustrativa, le delibere n. 21639 e n. 21640 del 15 dicembre 2020 e le Istruzioni operative.