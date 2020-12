Da Bnp Paribas, nuovi Certificate Premi Fissi Step-Down Cash Collect

Bnp Paribas ha annunciato l’emissione di una nuova serie di Certificate Premi Fissi Step-Down Cash Collect su panieri di azioni con premio fisso trimestrale compreso tra l’1,75% (7% p.a) e il 2,90% (11,60% p.a.) ed effetto Step-Down. Si tratta della seconda emissione di Cash Collect di Bnp Paribas del 2020 che offre la certezza dei premi intermedi.

La nuova serie di Certificate consente di ottenere premi fissi nelle date di valutazione trimestrali a prescindere dall’andamento delle azioni sottostanti che compongono il paniere. Inoltre, a partire dal sesto mese di vita, i Certificate possono scadere anticipatamente rimborsando il valore nominale, oltre al premio fisso.

A differenza dei normali Cash Collect, grazie all’Effetto Step-Down, il livello di rimborso anticipato decresce durante la vita dei Certificate. Tale livello è infatti pari al 100% del valore iniziale del sottostante il secondo trimestre e successivamente diminuisce del 5% ogni 3 mesi.

Se il Certificate arriva a scadenza, fissata al 30 novembre 2022, sono possibili due diversi scenari: se la quotazione di tutte le azioni che compongono il paniere è pari o superiore al livello barriera, posto al 70% del valore iniziale, il Certificate rimborsa il valore nominale e paga il premio fisso; se la quotazione di almeno una delle azioni che compongono il paniere è inferiore al livello barriera, il Certificate paga il premio fisso più un importo commisurato alla performance della peggiore delle azioni che compongono il paniere, con conseguente perdita sul capitale nominale.

Ad esempio, il Certificate Premi Fissi Step-Down Cash Collect su Air France e Deutsche Lufthansa (ISIN NLBNPIT10NR9) pagherà un premio fisso del 2,90% ogni trimestre. A partire dal sesto mese, qualora entrambe le azioni quotassero al di sopra del livello di rimborso anticipato, il Certificate pagherà il premio e rimborserà anticipatamente anche il valore nominale (100 € per Certificate)

. Il livello di rimborso anticipato di Air France e Deutsche Lufthansa è pari al 100% (ovvero rispettivamente 5,10 euro e 10 euro) il sesto mese, mentre scende del 5% ad ogni trimestre successivo, ossia 95% (4,85 euro e 9,50) il terzo trimestre, 90% (4,59 e 9) il quarto trimestre, 85% (4,335 euro e 8,5) il quinto trimestre, 80% (4,08 e 8 euro) il sesto trimestre e 75% (3,825 euro e 7,5) il settimo trimestre. A scadenza, a novembre 2022, qualora il Certificate non sia scaduto anticipatamente, l’investitore riceverà il valore nominale di 100 euro più un premio del 2,90% anche in caso di discese di Air France e Deutsche Lufthansa fino al livello Barriera (70% del valore iniziale, ovvero 3,64 euro e 7 euro rispettivamente).

Qualora invece una o entrambe le azioni di Air France e Deutsche Lufthansa si trovassero al di sotto del livello Barriera, verrebbe comunque corrisposto il premio di 2,90% ma solo una parte del capitale nominale, commisurata alla performance negativa di Air France o Deutsche Lufthansa.

In particolare Bnp Paribas ha lanciato 7 Premi Fissi Step-down Cash Collect su panieri di azioni di primarie società quotate, italiane e straniere: ASML Holding, SAP, STMicroelectronics (NLBNPIT10NM0), Adidas, Hennes Mauritz, Industria de Diseno Textil (NLBNPIT10NN8), Kering, LVHM, Moncler (NLBNPIT10NO6), Daimler, FCA, Volkswagen (NLBNPIT10NP3), Schneider Electric, Tenaris, Vinci (NLBNPIT10NQ1), Air France KLM, Deutsche Lufthansa (NLBNPIT10NR9), Airbus, Leonardo, Safran (NLBNPIT10NS7).

“I nuovi Certificate Premi Fissi Step-Down Cash Collect su panieri di azioni rappresentano il frutto della nostra capacità di innovare e offrire una gamma diversificata di prodotti, che non solo consentono di completare il portafoglio dell’investitore, ma al contempo ne soddisfano le mutevoli esigenze", spiega Luca Comunian (in foto), head of marketing – gobal markets di Bnp Paribas Corporate & Institutional Banking. "Nello specifico, quest’ultima emissione va incontro alla richiesta da parte degli investitori di premi periodici certi e un richiamo anticipato facilitato, a cui il Certificate risponde grazie alla presenza dei premi fissi trimestrali e dell’effetto Step-Down che abbassa periodicamente la soglia di autocall”.