Giappone, la Banca Centrale estende il programma di sostegno ai finanziamenti per le imprese fino a settembre 2021

La Banca Centrale del Giappone ha deciso di estendere il programma di sostegno ai finanziamenti per le imprese fino a settembre 2021, a causa della recrudescenza delle infezioni da coronavirus. A maggio, la Banca Centrale aveva deciso di spingere più denaro nelle banche per aiutarle a fornire prestiti alle aziende colpite dalle ricadute della crisi. L'economia giapponese è cresciuta del 22,9% su anno nel terzo trimestre, segnando il primo aumento dopo quattro trimestri e dopo aver raggiunto una contrazione record del 29,2% nel periodo aprile-giugno. La Banca Centrale continua con la sua politica monetaria "estremamente" accomodante per stimolare l'economia del Paese colpita dalla pandemia e per superare la fase di deflazione. "L'economia è in ripresa, ma prevediamo un trend moderato in questo periodo", si legge in una nota diffusa al termine dell'ultima riunione del board.