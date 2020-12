Assopam: agenti e mediatori, finalmente approvato l’accesso al credito Covid

"Dopo le nostre continue insistenze e corrispondenze, finalmente è stato approvato l'emendamento che dà la possibilità alle società di mediazione creditizia e società agenti in attività finanziaria di poter accedere al credito "Covid-19" con garanzia al 100% statale per il tramite del fondo di garanzia società" lo rende noto Raffele Tafuro, presidente di Assopam, l'associazione Italiana per agenti e Mediatori. Il risultato è arrivato al termine di una battaglia egalitaria che si è combattuta, dopo che questa categoria era stata "incredibilmente escluse in tutti i precedenti Decreti". Ora "giustizia è stata fatta e, in questo momento, a nome degli iscritti Assopam e di tutte le società che ci hanno scritto in tutti questi mesi, ringraziamo gli onorevoli Soave Alemanno e Raphael Raduzzi e tutti i firmatari dell'emendamento, che si sono spesi per la nostra categoria", conclude Tafuro.