Moderna, performance a tre cifre eppure la cautela è d’obbligo

Alla scoperta dell'andamento dei titoli delle aziende farmaceutiche produttrici dei vaccini per il Covid-19 nel 2020 grazie alla Scf specializzata sul mondo biotech J. Lamarck. L’analisi continua con una scheda della società Moderna, con un diagramma sul percorso del titolo lo scorso anno e un giudizio sintetico sulle potenzialità dello stesso.



Moderna è un'azienda statunitense di biotecnologie fondata nel 2010 con sede a Cambridge nel Massachusetts, attiva nell'ambito della ricerca e lo sviluppo di farmaci basati sull'RNA messaggero in grado di giocare un ruolo fondamentale nella biologia umana, trasferendo le istruzioni immagazzinate nel DNA per produrre le proteine necessarie in ogni cellula vivente.

Vaccino Covid 19: mRNA-1273. I vaccini tipici per i virus sono prodotti da un virus indebolito o inattivo, ma l'mRNA-1273 non è prodotto dal virus Sars-Cov-2. È costituito dall'acido ribonucleico messaggero (mRNA), un codice genetico che indica alle cellule come produrre proteine, che aiutano il sistema immunitario del corpo a produrre anticorpi per combattere il virus. Per il momento sappiamo che il vaccino previene l’insorgere della malattia e lo sviluppo dei suoi sintomi. L'Fda, l'agenzia per i farmaci Usa, ha approvato il vaccino Moderna lo scorso 18 dicembre, l’ok in Europa è previsto il prossimo 6 gennaio.

L'andamento del titolo Moderna, quotato al Nasdaq, nel 2020 (dato aggiornato al 18/12) e il commento di J. Lamarck: