State Street lancia Alpha Data Platform, la piattaforma cloud per investitori istituzionali e wealth manager

State Street Corporation annuncia oggi il lancio di State Street AlphaSM Data Platform, una soluzione end-to-end di gestione immagazzinamento dati dedicata ad Asset managers, investitori istituzionali e wealth manager. La piattaforma consente ai clienti di consolidare e accedere senza soluzione di continuità ai dati relativi agli investimenti generati da servizi interni e di terze parti. Offre, inoltre, accesso ai dati di front office in tempo quasi reale, integrando competenze di modellizzazione e visualizzazione dati per ottenere informazioni di qualità elevata, ridurre i costi e accelerare il processo decisionale.

“I dati sono al centro di Alpha, la nostra piattaforma front-to-back, e il nostro obiettivo è offrire ai nostri clienti la piattaforma dati leader nel settore della gestione degli investimenti. Oggi, gli investitori istituzionali e i wealth manager devono affrontare molte sfide legate alla quantità e alla complessità dei dati a loro disposizione, e per questo hanno bisogno di strumenti nuovi e innovativi per gestire e interpretare questi dati su ampia scala”, ha dichiarato John Plansky, responsabile globale di State Street Alpha.

State Street Alpha sfrutta le competenze di prodotto e di progettazione di Charles River Development e di State Street insieme al supporto dei team di global service delivery, che assicurano la resilienza del business su scala globale.

“Grazie alle partnership con innovatori del settore come Snowflake® e Microsoft® Azure, la nostra piattaforma offre agli operatori del settore degli investimenti l’accesso a set di dati affidabili raccolti attraverso tutta la struttura di Alpha, oltre a un’ampia gamma di dati nel Snowflake® Data Marketplace”, ha dichiarato Spiros Giannaros, chief executive officer di Charles River Development. “Questo connubio permette ai clienti di accedere a insight uniche sui dati e offre un’opportunità di accelerazione della velocità dell’ingresso al mercato totalmente innovativa”.

Alpha Data Platform si collega ai dati provenienti da diverse fonti, tra cui Snowflake® Data Marketplace, per fornire informazioni tempestive e semplificare l’esperienza dell’utente sia per quanto ne riguarda la raccolta che l’utilizzo. “La grande quantità di dati relativa alle funzioni di asset management di State Street, insieme a Snowflake Data Cloud, genera una straordinaria capacità di ottimizzazione dell’intero processo di investimento e di utilizzo dei dati a servizio dell’attività”, ha dichiarato Frank Slootman, CEO di Snowflake.

Il sistema ad architettura aperta di Alpha Data Platform, basato sulla tecnologia Snowflake e gestito da esperti di dati, permette ai clienti di utilizzare un ingente numero di funzionalità o servizi chiave contenuti all’interno della piattaforma, insieme ai propri sistemi e ai partner di riferimento. L’interoperabilità di Alpha Data Platform rappresenta anche il primo passo per la prossima fase di sviluppo delle nuove soluzioni Alpha per la gestione della liquidità e delle posizioni e per la misurazione delle performance.