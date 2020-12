Titolo robusto che può crescere ancora 

Alla scoperta dell'andamento dei titoli delle aziende farmaceutiche produttrici dei vaccini per il Covid -19 nel 2020 grazie alla Scf specializzata sul mondo biotech J. Lamarck. L’analisi continua con una scheda della società Astra Zeneca, con un diagramma sul percorso del titolo lo scorso anno e un giudizio sintetico sulle potenzialità dello stesso.



Astra Zeneca è nata nel 1999 dalla fusione di due gruppi farmaceutici, Astra AB, società svedese costituita nel 1913 e specializzata all'epoca in farmaci gastrointestinali, cardiovascolari, per la respirazione e per l'anestesia e Zeneca Group PLC, società inglese con sede a Londra, nata nel 1993 dalla scissione in tre diverse società dell'attività della ICI - Imperial Chemical Industries, operante dal 1926 e specializzata in farmaci oncologici, cardiovascolari, per la respirazione, per il sistema nervoso centrale, per l'anestesia.

Vaccino Covid-19: AZD1222. L'Università di Oxford, che sta lavorando in collaborazione con Astra Zeneca, afferma che il vaccino (realizzato con la collaborazione della Irbm di Pomezia) ha dimostrato di aver generato una robusta risposta immunitaria negli adulti di 60 e 70 anni. I risultati preliminari hanno rivelato che il vaccino ha provocato la cosiddetta "risposta delle cellule T" entro 14 giorni dalla prima dose, nonché una risposta anticorpale entro 28 giorni dalla dose di richiamo. Secondo quanto comunicato nei giorni scorsi, il vaccino funziona in media con una protezione del 70%, inferiore quindi al 90% annunciato da Pfizer e Moderna. Tuttavia, a seconda dei dosaggi la protezione sembra variare fino a una copertura del 90%.



L'andamento del titolo Astra Zeneca, quotato alla Borsa di Londra (performance al 18/12/20), nel 2020 e il commento di J. Lamarck: