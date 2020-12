Abusivismo, ecco gli ultimi siti pirata oscurati in tutto il mondo

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Paesi Bassi (The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands - Afm), Danimarca (Danish Financial Supervisory Authority - Dfsa), Abu Dhabi (Financial Services Regulatory Authority, Abu Dhabi - Fsra) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

UK Bond Experts (https://ukbondexperts.com);

Search UK Bonds (www.search-ukbonds.com; www.searchukbonds.com);

Invest 4 Now (www.invest4now.com);

Parker Capital Management Group (www.pcmgtgroup.com);

LiborTC (https://libortc.com);

RBC Wealth Management (email: [email protected]; [email protected]; [email protected]), clone di società autorizzata;

Maven Investo r (www.maveninvestor.co), clone di società autorizzata;

Arbuthnot Securities / Arbuthnot Latham Private Bank (email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]), clone di società autorizzata;

Fortmann Financial Services (email: [email protected]; [email protected]; [email protected]), clone di società autorizzata;

PM Loans (email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]), clone di società autorizzata;

Bitcoin Revolution (www.bitcoinrevolution.org);

Fenix Funds / Retrom Ltd (https://fenix-funds.pro);

MDX 500 (https://mdx500.com);

MyCommunityBankUK / My Community Bank (UK) (www.mycommunitybankuk.com, www.mycbnonle.com), clone di società autorizzata;

LBP Asset Management (http://lbp-am.co.uk) clone di società autorizzata;

Financial and Fiduciary Services Ltd (www.financialfiduciaryservices.com);

Cranstonfield Associates LLC (www.cranstonfieldassociatesllc.com);

Compare-top-uk-bonds.co.uk (www.compare-top-uk-bonds.co.uk);

Investor Checker (www.investorchecker.com);

Topnotchtradefx / topnotchtradefx.com (www.topnotchtradefx.com), clone di società autorizzata;

4TFX (https://4tfx.com);

Markets Pilot (https://marketspilot.com) già segnalato dalla Fsma (v. “Consob Informa" n. 43/2020 del 30 novembre 2020);

SAFE IG (www.safeig.com);

Any1Pro (www.any1pro.com);

Market Pluse / IQ Global Evolution Ltd (www.marketpluse.com);

Foncier Private Wealth Management (www.foncierwealth.com), clone di società autorizzata;

Aldermanbury Investments (www.aldermanburyinvestments.com), clone di società autorizzata;

Exo Coin (https://web.exocoin.co), clone di società autorizzata;

Stanwood Corporate Partners (www.stanwoodcorporatepartners.com);

Uk Bonds Advisory (www.ukbondsadvisory.com);

AIX Investment Group (https://aixinvestments.com);

FR Savings (www.fr-savings.com).

Segnalata dalla Sfc:

Lange Group (www.langegroup.com).

Segnalata dalla Finma:

Universal Invest Credit (www.universal-invest-credit.com).

Segnalate dalla Afm:

Global Alliance Ltd ([email protected]);

Active Brokerz (www. activebrokerz.com);

BTCbrokerz (www.btcbrokerz.com);

Global CTB (https://globalctb.com);

Fadex Company (https://fadexcompany.com).

Segnalata dalla Dfsa:

GiroFx.

Segnalata dalla Fsra:

Tradetheatre Middle East Limited (Tradetheatre Middle East Ltd (“Tradetheatre”) (www.tradetheatre.com).

Segnalate dalla Cnmv:

https://www.qflbank.c

Jpm Capitals (www.jpmcapitals.com).