Ocf non perdona: radiata una consulente finanziaria ex Intesa Sanpaolo Private Banking

Monica Laudini, ex consulente finanziaria di Intesa Sanpaolo Private Banking, è stata radiata dall’Albo unico dei consulenti finanziari dal Comitato di vigilanza dell’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, presieduto da Carla Rabitti Bedogni. Si legge tra l’altro nella delibera: “la sistematica trasmissione di false informazioni e documentazione artefatta diretta a un’ampia pluralità di clienti – condotta autonomamente sanzionabile con il massimo edittale in ragione delle modalità e caratteristiche con cui è stata posta in essere – unitamente alla sussistenza di numerose ulteriori condotte illecite che hanno determinato rilevanti danni per la clientela e generato un’operatività radicalmente irregolare, costituiscono circostanze tali da compromettere in modo definitivo l’affidabilità nei confronti della clientela e dei potenziali investitori”.