Titolo esploso nel 2020 senza nemmeno un farmaco commercializzato

Alla scoperta dell'andamento dei titoli delle aziende farmaceutiche produttrici dei vaccini per il Covid -19 nel 2020 grazie alla Scf specializzata sul mondo biotech J. Lamarck. L’analisi continua con una scheda della società Novavax, con un diagramma sul percorso del titolo lo scorso anno e un giudizio sintetico sulle potenzialità dello stesso.



Novavax, Inc. è un’azienda biotecnologica fondata nel 1987 con sede a Gaithersburg (MD -USA) concentrata sulla scoperta, sviluppo e commercializzazione di vaccini per prevenire le malattie infettive. Produce candidati vaccini per rispondere alle minacce di malattie note ed emergenti utilizzando la tecnologia brevettata del vaccino a nanoparticelle ricombinanti.

Vaccino COVID19: NVX-CoV2373

La FDA ha concesso la designazione “Fast Track” al candidato vaccino della società. Lo stato Fast Track prevede un'interazione più frequente con il team di revisione della FDA e una revisione continua dell'applicazione di marketing. La sperimentazione clinica di fase 3 è in corso negli Stati Uniti, in Messico e nel Regno Unito. I dati intermedi sono attesi all'inizio del primo trimestre del 2021.



L'andamento del titolo Novavax, quotato al Nasdaq (performance al 18/12/20), nel 2020 e il commento di J. Lamarck: