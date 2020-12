Alla scoperta dei titoli delle aziende farmaceutiche produttrici dei vaccini per il Covid -19 nel 2020 grazie alla Scf specializzata sul mondo biotech J. Lamarck. L’analisi continua con una scheda delle società Cansino Biologics, con un diagramma sul percorso dei titoli lo scorso anno e un giudizio sintetico sulle potenzialità degli stessi.



La CanSino Biologics, spesso abbreviato in CanSinoBio, è un'azienda cinese attiva nel settore della farmaceutica. E’stata fondata nel 2009 a Tianjin, in Cina da Yu Xuefeng, Zhu Tao, Qiu Dongxu e Helen Mao Huihua. E nel luglio 2018, ha presentato domanda di quotazione alla borsa di Hong Kong, debuttando il 28 marzo 2019.

Il Vaccino. Si chiama Ad5-nCoV il farmaco sviluppato da CanSino Biologics con l’Istituto di biotecnologia dell’Accademia delle scienze mediche militari. L’Ad5-nCoV si basa sulla tecnica dell'adenovirus vettore di una versione ricombinata del coronavirus. Positivi i primi riscontri, secondo quanto riporta un report di fase 2 pubblicato su Lancet, infatti, il vaccino “è sicuro e ha indotto anticorpi neutralizzanti dimostrando una “buona capacità di procurare una risposta immunitaria nella maggior parte dei riceventi dopo una singola immunizzazione. Al momento il prodotto è stato destinato esclusivamente ai soldati per la prima somministrazione su larga scala a partire dal 25 giugno e per un anno, non estensibile senza specifica nuova approvazione.

Altri test sull’uomo sono stati avviati in Canada. La fase tre di sperimentazione consente di migliorare dosaggi e impatto e di valutare più accuratamente eventuali effetti collaterali. L’Arabia Saudita punta ad avviare la fase 3 delle prove cliniche del prodotto di CanSino che, allo stato, ha anche colloqui in corso con Russia, Brasile e Cile.

L'andamento del titolo CanSino Biologics, quotato alla Borsa di Hong Kong (performance al 18/12/20), nel 2020 e il commento di J. Lamarck: