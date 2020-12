La scommessa del biotech indiano è legata al successo del vaccino

Alla scoperta dell'andamento dei titoli delle aziende farmaceutiche produttrici dei vaccini per il Covid -19 nel 2020 grazie alla Scf specializzata sul mondo biotech J. Lamarck. L’analisi continua con una scheda della società Bharat Biotech, con un diagramma sul percorso del titolo lo scorso anno e un giudizio sintetico sulle potenzialità dello stesso.



Bharat Biotech International Limited è una società di biotecnologia indiana con sede a Hyderabad, in India, impegnata nella scoperta di farmaci, sviluppo di farmaci, produzione di vaccini, bio-terapie, prodotti farmaceutici e sanitari. Commercializza diversi vaccini contro polio, salmonella, gastroenterite da rotavirus, encefalite, farmaci contro ustioni e trattamento delle ferite e probiotici.

Ha inoltre in fase di studio vaccini contro chikungunia, zika, colera, malaria e papilloma virus e vanta numerose collaborazioni con la Stanford University School of Medicine, il Center for Vaccine Development dell’Università del Maryland, il National Institute of Allergy and Infectious Diseases di Washington ed il National Institute of Health (NIH) americano.

Vaccino COVID19: Covaxin

il 16 novembre Bharat Biotech ha annunciato l’inizio degli studi clinici di fase 3 del suo candidato vaccino Covaxin, in India, con 26.000 partecipanti in 22 siti nel paese. La sperimentazione sarà condotta in collaborazione con l'Indian Council of Medical Research (ICMR). Si tratta di un vaccino realizzato tramite il virus inattivato e dai primi dati risulta un’efficacia al 60%.



L'andamento del titolo Bharat Biotech, quotato alla Borsa di Bombay (performance al 18/12/20), nel 2020 e il commento di J. Lamarck: