Quotazioni ferme dal 2019, ecco perchè  

Alla scoperta dell'andamento dei titoli delle aziende farmaceutiche produttrici dei vaccini per il Covid -19 nel 2020 grazie alla Scf specializzata sul mondo biotech J. Lamarck. L’analisi continua con una scheda delle società Sinovac, con un diagramma sul percorso dei titoli lo scorso anno e un giudizio sintetico sulle potenzialità degli stessi.



Sinovac una azienda biofarmaceutica cinese fondata nel 1999, attiva nel settore della ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di vaccini contro malattie infettive. La società ha sede a Pechino . Il portafoglio prodotti dell'azienda include vaccini (commercializzati in Cina) contro l'epatite A e B, l'enterovirus 71 (EV71), l'influenza stagionale, l'influenza pandemica H5N1 e H1N1 e la parotite.

Il vaccino. Il candidato vaccino ha concluso nei giorni scorsi la fase di sperimentazione 3 in Brasile. Secondo quanto affermato dalla società “i primi risultati degli studi clinici condotti in Brasile dimostrano che, tra tutti i vaccini testati nel Paese, Coronavac è il più sicuro, quello con gli indici migliori e più promettenti”.

A distanza di sole tre settimane però, lo scorso 9 novembre il regolatore sanitario brasiliano ha sospeso gli studi clinici a causa di un "grave effetto avverso" ma, subito ha autorizzato nuovamente la ripresa degli studi in quanto la morte di un soggetto dello studio è stato registrato come suicidio.

Il 22 febbraio 2019 il Nasdaq Stock Market ha annunciato che le negoziazioni di Sinovac Biotech Ltd (Nasdaq: SVA) sono state interrotte a seguito di "ulteriori informazioni richieste" alla società e che rimarranno sospese fino a quando Sinovac Biotech Ltd. non avrà pienamente soddisfatto la richiesta di ulteriori informazioni da parte del Nasdaq. A oggi le quotazioni del titolo non sono riprese.