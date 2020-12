Le autorità di regolamentazione statunitensi hanno approvato una delibera all'inizio di questa settimana che permetterà alle aziende di raccogliere fondi quotandosi direttamente alla Borsa di New York.

A differenza di un'offerta pubblica iniziale classica (IPO), una quotazione diretta evita le banche d'investimento e le ingenti commissioni che esse portano con sé, e lascia invece che siano gli investitori a decidere da soli quanto valgono le azioni di una società.

Finora, però, le quotazioni dirette erano una specie di rarità: Le autorità di regolamentazione americane permettono alle aziende di utilizzarle solo per vendere le azioni dei fondatori, dei dipendenti o dei primi investitori, mai quelle nuove. Questa sentenza, quindi, offre alle aziende un altro modo per raccogliere fondi e agli investitori un'altra possibilità di scelta ancora più rapida e ad alto potenziale di crescita.

La tradizionale IPO tradizionale è stata ultimamente sotto tiro, soprattutto dopo una serie di quotazioni azionarie di alto profilo al primo giorno - come quelle di Airbnb e DoorDash – che hanno dimostrato che gli investitori erano disposti a pagare molto di più di quanto pensassero i consulenti delle aziende.

Ciò significa che quelle aziende avrebbero potuto vendere le loro azioni per molto di più per cominciare - e se avessero lasciato che gli investitori fissassero il prezzo tramite una quotazione diretta, forse l'avrebbero fatto.

La quotazione diretta dovrebbe anche consentire agli investitori di acquistare azioni contemporaneamente alle controparti istituzionali. Il tradizionale processo di IPO prevede l'offerta di azioni a un gruppo esclusivo di investitori di alto livello prima che l'azienda raggiunga il mercato azionario, ma una quotazione diretta salta questo passaggio. Naturalmente, ci sono anche svantaggi nel modo diretto di fare le cose: non avere al fianco nessuna banca d'investimento significa che non c'è nessuno che controlli in dettaglio le finanze della società che vuol quotarsi, e nessuno che impedisca che il prezzo delle azioni della società diventi troppo volatile nei primi giorni di negoziazione.