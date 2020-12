CheBanca! chiusura d'anno con 8 ingressi

La rete dei consulenti finanziari di CheBanca! guidata da Duccio Marconi chiude il 2020 con otto nuovi ingressi, tagliando così il traguardo dei 429 professionisti. “Sono molto orgoglioso di questo risultato", commenta Marconi. "Anche in un anno complesso come il 2020 per via della pandemia, non abbiamo perso di vista i nostri obiettivi dando seguito al nostro ambizioso piano di reclutamento con l’inserimento di 51 professionisti. Un’ulteriore conferma dell’apprezzamento che il nostro modello sta riscuotendo sul mercato, anche tra ex-bancari”. E vediamoli questi otto ingressi: in Piemonte, a Torino, entra con il ruolo di Mediobanca Financial Advisor (qualifica rivestita dai consulenti finanziari CheBanca! con portafogli superiori a 50 milioni di euro) Paolo Bussa proveniente da Allianz Bank. Si rafforza anche la Liguria con Simone Ferri, proveniente da Carige, che assume il ruolo di coordinatore sviluppo rete. Altri due ex bancari fanno il loro ingresso in Lombardia ed Emilia Romagna: a Milano entra Luca Alessandro , negli ultimi 13 anni private banker di Bpm, mentre a Parma fa il suo ingresso Cristiano Delmaestro, ex Bper con un’esperienza ultradecennale anche come direttore di filiale. Cresce anche il presidio su Mantova con il neo consulente finanziario Elia Grobberio. L’Area Sud si arricchisce con nuovi professionisti in Campania: a Napoli con Stefano Palumbo , ex Banca Mediolanum, e a Castellammare di Stabia con Marco Campitelli, ex Banca Generali. Prosegue infine il reclutamento in Sardegna con l’ingresso a Cagliari di Giuseppe Cogoni , proveniente da Fineco, che ricoprirà anche il ruolo di group manager.