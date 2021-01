Conformis in Finance, Scolari entra nel Cda come vicepresidente

Massimo Scolari è entrato a far parte del consiglio di amministrazione di Conformis in Finance con la carica di vicepresidente. Con questo nuovo ingresso, Conformis in Finance si propone di sviluppare ulteriormente la propria attività utilizzando le conoscenze e le esperienze professionali di un noto ed apprezzato professionista specializzato nel settore finanziario, quale Massimo Scolari, che si aggiunge così al team dei professionisti che già compongono Conformis in Finance apportando un significativo e qualificato contributo in termini di supporto in ambito normativo-regolamentare, formazione professionale per la clientela, organizzazione di webinar, seminari e convegni a tema di interesse per gli intermediari. Massimo Scolari è Presidente di Ascofind - associazione per la consulenza finanziaria indipendente - membro del Consiglio Direttivo di OCF e svolge attività di docenza presso la Graduate School of Business del Mip Politecnico di Milano. È inoltre consigliere indipendente presso alcune Sim e Sgr. Conformis in Finance è operativa dal 2011 e consta di un gruppo di professionisti presenti, con oltre 25 anni di attività ciascuno, nel settore finanziario (Banche, SGR tradizionali e alternative; SIM, Fiduciarie, Società Quotate, Mediatori Creditizi, Società di leasing di credito al consumo, Confidi, etc.) per fornire servizi altamente specializzati nelle tematiche di maggior rilevanza.



Conformis in Finance mira ad offrire un’assistenza personalizzata e costruita sulle esigenze del cliente, fortemente orientata al problem solving, ponendo la massima attenzione ai profili operativi e all’ottimizzazione delle risorse aziendali. Le consolidate esperienze e la specializzazione del team dei professionisti di Conformis in Finance, maturate in variegati settori e ruoli aziendali, apicali e anche operativi, consentono di cogliere pienamente sia gli aspetti legali/normativi/di controllo, sia gli aspetti tecnico-operativi, potendo così interagire con il cliente con soluzioni innovative e personalizzate. Le linee guida di Conformis in Finance sono la continua attenzione alla flessibilità e all’adattabilità alle variegate esigenze dei clienti, la costante ricerca dell’affidabilità complessiva, dell’efficientamento e dell’ottimizzazione dei processi operativi e dei sistemi di controllo.