Prelios Sgr, apporto al fondo Aurora di un portafoglio immobiliare da oltre 200 mln

Prelios Sgr, società di gestione del risparmio del gruppo Prelios, ha finalizzato l’apporto al fondo Aurora di una serie di immobili per un valore complessivo di oltre 200 milioni di euro.

Il portafoglio immobiliare è stato apportato dal fondo pensione per il personale dell'ex Banca di Roma.

Tra gli immobili – localizzati principalmente a Roma – spicca l’iconica sede dell’ex Banca di Roma in Viale Tupini, 180 all’Eur. Caratterizzato dai dieci piani fuori terra che offrono una vista panoramica unica, e da una superficie lorda complessiva di 48.000 metri quadrati, l’edificio sarà oggetto di un importante e innovativo intervento di valorizzazione attraverso la riqualificazione integrale dello stabile e del parco circostante. Il progetto è finalizzato a raggiungere i più elevati livelli di efficienza, sostenibilità e fruibilità degli spazi, in linea con gli standard e le aspettative dei conduttori nazionali e internazionali, oltre che in perfetta armonia con i rigorosi requirements caratterizzanti la città storica.

Patrick del Bigio, amministratore delegato di Prelios Sgr, ha commentato: “Questo apporto consolida la leadership di Prelios SGR tra le principali società di gestione del risparmio immobiliare operanti in Italia anche nell’ambito degli investitori di matrice previdenziale. L’operazione, con un focus su Roma, consente inoltre al Fondo Aurora di completare la propria strategia di investimento con un’attenzione importante alla valorizzazione e al riposizionamento degli asset, oltre a consolidare ulteriormente la presenza del Gruppo Prelios negli interventi di sviluppo value added”.

L’investimento è stato completato con il supporto, per Prelios Sgr, di Prelios Integra e Abaco S.p.A. per la due diligence tecnica, di Legance - avvocati associati per gli aspetti legali, amministrativi e fiscali.