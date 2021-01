Abusivismo, ecco gli ultimi siti pirata oscurati in tutto il mondo

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Quebec (Authorité des Marchés Financiers - Amf - Quebec), Argentina (Comisiòn Nacional de Valores - Argentina - Cnva), Svezia (Finansinspektionen - Fi), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Irlanda (Central Bank of Ireland – Cbi) e Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

Premier Protect 365 / Premier Protect Holdings Ltd (http://premierprotect365.co.uk);

My Instant Finance (www.myinstantfinance.com);

Domestic Guardian Limited (www.domestic-guardian.com);

Simple Money UK (www.simplemoney-uk.com);

GT Stox (www.gtstox.com);

ISA Searcher / ISA Finder (www.theisafinder.com, www.isa-searcher.com);

UK Best Bonds (https://ukbest-bonds.com; ukbestbonds.com; ukbestbond.com);

UK Fixed Rate Bond (www.ukfixedratebond.com, www.uk-fixedratebond.com);

UK Bond Investors (www.ukbondinvestors.com; www.uk-bondinvestors.com);

Stock Market Investments (https://stockmarketinvestments.org);

Duli Finance Advisory (www.dulifinanceadvisory.com);

Nexus Wealth Management (www.nexuswealthmanagement.co.uk), clone di società autorizzata;

Beaubien UK Finance (www.beaubienukfinance.com), clone di società autorizzata;

Oaktree Capital Management / Oak Tree Capital Management (www.oaktreecapitalmanagement.co.uk, www.brochure.oaktreecapitalmanagement.co.uk), clone di società autorizzata;

Max Recoveries / Max Recovery (email: [email protected]), clone di società autorizzata;

J's World / JS World / Jake's Forex / Jake Watson / JSWorld (www.jsworld.co.uk);

WFT Group / WFT World (www.wft.world; http://www.wft.group);

New Creation SEO Limited (https://propertyinvestment.shop, www.propertyinvestmentshop.com);

Marketing Arch (https://marketingarch.com);

National Refund Department / National UK Refund Department (tel.: 07541052351, 07448844290);

Team PLTNM (https://teampltnm.com);

Polaris Trade Pay (Polaris Trade Pay);

Income Bonds UK / UK Bond Rates (www.ukbond-rates.com, www.uk-bondrates.com, uk-bond-rates.com).

Segnalate dalla Sfc:

World Markets (www.worldmarkets.com);

Edge Investment Management Limited (www.edgeiml.net);

AF Index Limited (www.af-index.com);

http://excalibur.cn.com.

Segnalate dalla Cnmv:

https://www.algorithmsgroup.com;

Bridgefund (http://bridgefund.io);

Universal Markets / Um Media Llc (www.umarkets.group/es, www.umarkets.io/es);

Prometheus Ltd (https://umarkets.ai/es);

Bp Bank (www.bp-groupe.com);

Bankia Finance (www.rapidegroupe.com);

www.europae-s.com;

Axes Bank (www.groupaxes.com);

Goldmans Banc / Milmo Group Ltd (www.goldmans.io, https://goldmans.cc);

Cfdprofx Limited / Internacional Firm Ltd (www.cfdprofx.com);

Invicta Securities Limited (email: @invicta-fs.com),clone di società autorizzata;

Kere Trader (https://keretrader.com);

Crypto Trust Consulting Ltd (https://cryptotrustconsulting.com).

Segnalata dalla Cssf:

IGLS Invest.

Segnalate dalla Fma - New Zealand:

Clearing Falcon Group Limited, Genuine Progress Index Limited and Yunma Tianlong International Consulting Co., Limited già conosciuta come Golden Hrwk, BTCUSDT Investments, GPI, GPI Markets (https://clearingfalcon.com, https://www.gpimarkets.com);

Sixon Investments (www.sixoninvestments.com);

ISB Global Miners già conosciuta come Waxco Trading (www.isbglobalminers.com; www.waxcotrading.com);

Paradox Therapeutics (http://www.paradoxtherapeutics.com);

Individuals purporting to be from Essence Securities Co., Ltd alla quale risultano collegati i seguenti soggetti: Jack Reid, Nick Wiseman, William Andrews, Dr. Michael Bennett, Nathan Yao (email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]).

Segnalata dalla Amf - Quebec:

Quebecoin (www.quebecoin.org).

Segnalate dalla Cnva:

Xm Global Limited (Trading Point Holdings Ltd., Trading Point Of Financial Instruments Limited, Trading Point Of Financial Instruments Uk Limited, Trading Point Of Financial Instruments Pty Ltd., Trading Point Mena Limited).

Segnalate dalla Finansinspektionen - Fi:

Vendor Investment Group / Vendor Investments Ltd (https://vendorinvestment.com);

Aquilabit (https://aquilabit.com);

Elcurrency (www.elcurrency.com).

Segnalate dalla Finma:

https://swissfinancialstandards.ch;

BudsFX (https://budsfx.com);

HBC Market (www.hbc-markets.com).

Segnalata dalla Osc:

Mining City (www.miningcity.com).

Segnalate dalla Cbi:

Barons VC (https://baronsvc.com);

Swanntech International (www.swann-tech.co.uk);

Fidelity Forex / Fidelity FX (www.fidelity-fx.com, https://instagram.com/fidelity_forex, www.facebook.com/FidelityForex);

TradeTheatre EU Ltd (https://www.tradetheatre.com);

Premier FX Trading (https://facebook.com/PremierFxTrading, https://instagram.com/premierfxtrading);

Fenix Funds (www.fenix-funds.com).

Segnalate dalla Amf:

www.ehcapital.fr;

www.providenceinvestissement.com;

www.financialpartners-ltd.com;

alpha-connectcapital;

www.asse-groupe.com;

www.bearbull-patrimoine.com;

ideesfinances.com/campagne-containers-1;

patrimoine-ambition.com;

pfm.golden-malt.com/store;

privateclient.online;

sudfactoring.online.