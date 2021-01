La zecca degli Stati Uniti: vendite di monete d'oro in aumento del 455% nel 2020

La domanda di investimenti per l'oro ha raggiunto il livello più alto degli ultimi quattro anni. La zecca statunitense ha venduto 884.000 once in vari tagli delle sue monete d'oro. La domanda di oro fisico è dunque aumentata di oltre cinque volte, con un incremento del 455% rispetto alle 152.000 once vendute nel 2019. Le vendite di monete d'oro hanno raggiunto il loro livello più alto dal 2016, quando la zecca ha venduto quasi 2 milioni di once d'oro.