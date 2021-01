Banca Generali al fianco di 8A+ nell’aumento di capitale di Treedom

La Sgr partecipata da Banca Generali, 8A+ Investimenti Sgr, tramite il proprio fondo 8A+ Real Innovation distribuito dalla banca, annuncia l’ingresso in Treedom, partecipando come lead investor nell’operazione di aumento di capitale dell’innovativa società fiorentina attiva nella riforestazione e nei servizi ambientali. Banca Generali si conferma così in prima linea negli investimenti legati alla sostenibilità e a sostegno del Paese.

L’operazione si inserisce all’interno di BG4Real, il progetto sviluppato da Banca Generali per creare un ponte tra risparmio privato ed economia reale. In particolare, il fondo 8A+ Real Innovation coprirà una quota pari a 3 milioni di euro dell’aumento di capitale da 8 milioni di euro di Treedom (il cui 100% viene valutato 33 mln di euro pre money). La quota residua rimarrà invece disponibile alla sottoscrizione da parte di altri investitori fino al prossimo 30 giugno 2021.

L’iniziativa è finalizzata a sostenere Treedom nel suo percorso di espansione su mercati esteri (Gran Bretagna, Francia, Spagna, Benelux, Svezia, Danimarca e Finlandia) e verso la quotazione in Borsa.

“Treedom è una azienda unica nel suo genere nonché una delle più belle realtà nel campo dell’agri- tech, del consumer-tech e della sostenibilità. Questo investimento rientra nel programma BG4Real di Banca Generali che ha l’obiettivo di valorizzare le Pmi sensibili allo sviluppo sostenibile contribuendo a far percepire sempre di più le capacità del Paese di generare innovazione. L’operazione punta ad accompagnare la società nel percorso di crescita e nella sfida dell’internazionalizzazione. Allo stesso modo l’investimento rappresenta un’opportunità per elevare ulteriormente il livello di diversificazione del portafoglio del fondo e testimonia l’impegno concreto che il risparmio può apportare a beneficio dell’economia reale”” commenta Maria Ameli, head of equity private Investments di Banca Generali.