Borse, i futures vedono un avvio positivo in Italia e in Europa

Nonostante l’assalto a Capitol Hill, cuore della democrazia Usa, nel corso del quale quattro persone sono morte e 14 uomini delle forze dell'ordine sono rimasti feriti, i futures predicono un avvio positivo per Piazza Affari, allineata ai principali listini di Eurolandia. Il FTSE Mib è atteso in rialzo di 210 punti o dello 0,9% dopo aver chiuso l'ultima seduta su del 2,4% a 22.734,32. In Europa, il FTSE 100 di Londra è indicato in rialzo di 63 punti o su dello 0,9%, il CAC 40 di Parigi è dato a più 15 punti mentre il DAX 30 di Francoforte è atteso in rialzo di 62 punti o a più 0,4%. In Asia, a Tokyo, il Nikkei sale dell'1,6% a 27.490,13, l'Hang Seng di Hong Kong è in calo dello 0,2% a 27.625,50, mentre il Composite di Shanghai guadagna lo 0,7% a 3.576,20. Negli States, il Dow Jones ha chiuso in rialzo dell'1,4% a 30.829,40, lo S&P 500 è salito dello 0,9% a 3.772,12 mentre il Nasdaq Composite ha ceduto lo 0,6% a 12.740,79.