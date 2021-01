Fitch: rischi per la qualità degli asset bancari nel 2021

Nel 2021 potrebbero emergere rischi per la qualità degli asset bancari nel momento in cui finiranno le misure governative a sostegno dell'economia e dei prestiti. Inoltre, un lungo periodo caratterizzato da tassi di interesse bassi potrebbe influenzare la redditività del settore e una recessione più prolungata del previsto potrebbe anche aumentare la pressione sui rating. È quanto si legge nel '2021 Global Banks' Outlook Compendium' di Fitch Ratings.

Come spiega il documento, le prospettive di rating per l'anno appena iniziato sono diventate negative per la maggior parte dei paesi. Questo andamento, scrive ancora Fitch, riflette i rischi al ribasso sullo scenario di base legati a una possibile ripresa debole dopo il forte deterioramento registrato nel 2020 a causa della pandemia. L'outlook negativo dei rating riflette infine la pressione sui rating del debito sovrano sostenuto dalle misure di supporto.