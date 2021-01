Ing, nuovi posizionamento di brand e campagna alla tv

Godersi il vento che accarezza il viso durante un giro in sidecar, saltare spensierati su un trampolino elastico o riscoprirsi giocoliere per intrattenere due figli scatenati... Tre persone, tre diverse situazioni, ma la stessa espressione di soddisfazione nel volto. Sono i protagonisti della nuova campagna tv di Ing, che accompagna il nuovo payoff "do your thing!". Il nuovo posizionamento di Ing che, lanciato a livello globale nel 2020, dal 3 gennaio arriva anche in Italia. L’obiettivo? Incoraggiare le persone a esprimere pienamente se stesse in ogni occasione. Dalla più semplice alla più grande, nella vita privata come in quella professionale. Perché quello che conta davvero, è sentire la sensazione di gioia, felicità e spensieratezza che proviamo solo quando facciamo ciò che ci fa stare bene per davvero.

“Do your thing non è solo un pay-off, ma un vero e proprio stile di vita a cui ispirarsi. Per questo, incoraggiamo i nostri clienti a dedicarsi il più possibile a ciò che conta davvero per loro. Come? Offrendo in tutti i nostri prodotti e servizi un’esperienza fluida, personalizzata e immediata, così che possano svolgere rapidamente le operazioni quotidiane, per tornare in un tap a fare quel che più piace a loro”, commenta Silvia Bagiolo, head of communications & brand experience di Ing Italia.

Per raccontare questa filosofia di brand, Ing ha realizzato una nuovissima campagna TV che dà spazio a 3 “facce”: quelle spensierate, entusiaste e soddisfatte di chi ha Conto Corrente Arancio e con un solo tap sull’App Ing, può gestire in un attimo le proprie spese e le carte, così da tornare il prima possibile a fare ciò che è davvero importante.

Le funzionalità di ING si integrano perfettamente nelle vite dei protagonisti, grazie a tre caratteristiche:

semplicità, operazioni così rapide e sicure che con un tap si può tornare a ciò che conta davvero;

innovazione, soluzioni smart e mirate, perché ING sa che sono le piccole cose che fanno la differenza;

personalizzazione, esperienze su misura, adatte alle esigenze dei singoli.

La campagna TV, firmata Leagas Delaney e prodotta da Think Cattleya, è on air dal 3 gennaio e ci accompagnerà tutto l’anno. Lo spirito del do your thing vivrà anche suicanali social di Ing Italia grazie a una nuova strategia firmata We Are Social. La pianificazione media è a cura di Media Insight.