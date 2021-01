Assiom Forex, congresso digitale al via il 5 e 6 febbraio

Manca meno di un mese al 27simo Congresso di Assiom Forex, l’associazione degli operatori dei mercati finanziari, che si terrà nelle giornate del 5 e 6 febbraio 2021.

A causa delle circostanze eccezionali che non rendono possibile per la comunità finanziaria, da sempre presente all’evento, riunirsi fisicamente in un unico luogo, l’associazione Assiom Forex ha voluto mantenere questo importante appuntamento trasferendo le attività congressuali sulla rete. Certi di poter avvicinare, in questo modo, anche un pubblico più ampio, Assiom Forex garantirà lo svolgimento della due giorni di lavori in modalità live con una ventina di appuntamenti in agenda. Per la prima volta in assoluto, i soci potranno iscriversi gratuitamente ai lavori del Congresso a partire dal 18 dicembre sul sito www.assiomforex.it/congresso2021. Intesa Sanpaolo, in qualità di Partner del Congresso, sosterrà attivamente l’evento e anche attraverso la divisione Imi Corporate & Investment Banking della banca collaborerà alla realizzazione di momenti di confronto altamente qualificati finalizzati a offrire un aggiornamento costante sulle tematiche di più stringente attualità, in un momento cruciale per la ripresa economica del nostro Paese e globale. “Nell’incertezza in cui ci troviamo” dichiara Massimo Mocio, presidente di Assiom Forex “siamo certi che anche quest’anno il Congresso annuale saprà assolvere al suo compito, ovvero unire le migliori energie del settore bancario e finanziario chiamando ciascuno ad apportare il suo prezioso contributo innovativo. L’ostacolo rappresentato dall’impossibilità di incontrarci nel modo cui siamo abituati può comunque rappresentare un’opportunità, per molti, di arricchire il programma con nuovi stimoli e dibattiti. Il buon utilizzo della tecnologia rappresenta un elemento cruciale per l’evoluzione sociale ed economica. La rete crea molteplici spazi e occasioni per dare voce a chi desideri interagire con un parterre di professionisti che anche quest’anno saranno presenti con una numerosità addirittura maggiore rispetto alle edizioni tradizionali”. Come di consueto, la mattina di sabato 6 febbraio sarà dedicata al primo discorso ufficiale dell’anno del Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco. Il tradizionale evento annuale, cui prenderà parte il top management del sistema bancario italiano e i principali esponenti della finanza nazionale, rappresenterà un importante momento di riflessione sui cambiamenti in atto nell’ambito dell’intera industria bancaria. In parallelo saranno organizzati workshop e tavole rotonde di approfondimento a cura di autorevoli esperti, dedicati alle tematiche di maggiore attualità.