I segnali incoraggianti che arrivano da mondo corporate giapponese

"Con le buone notizie sul vaccino controbilanciate dalla ripresa dei casi di Covid-19 in tutto il mondo, il sentiment è stato stranamente volatile. Come in passato, ci aspettiamo che in Giappone il rimbalzo globale del settore bancario che ha caratterizzato gli ultimi giorni sia di breve durata a causa delle maggiori sfide strutturali che caratterizzano il comparto nipponico rispetto a quello di altri Paesi". Il commento di Richard Kaye, gestore del fondo Comgest Growth Japan di Comgest.

In seguito a diversi meeting con le società in portafoglio e con aziende che potrebbero esservi inserite in futuro, tra le storie d’investimento più incoraggianti dell’ultimo periodo, il ceo di Hikari Tsushin ha confermato l’aumento del 10% dell’obiettivo di crescita dell’utile operativo, dato che il sistema di prenotazioni EPARK beneficia della campagna “GoTo” e del takeaway. La società sta inoltre definendo i principi della propria filosofia Esg.

Hamamatsu Photonics ha riferito che la domanda di apparecchiature per le radiografie dentali sta confutando le previsioni fino a marzo. Tuttavia gli encoder di posizionamento per la robotica hanno registrato un rimbalzo, le applicazioni per semiconduttori hanno un posizionamento uniformemente solido e la domanda di apparecchi per tomografia computerizzata avanzata conferma le prospettive per il 2021.

Hoya, da ottobre ha dimostrato una ripresa nell’attività di produzione di lenti oftalmiche negli Stati Uniti e ha fatto sapere che la litografia multi-patterning per la produzione di semiconduttori fornirà un ulteriore supporto alle vendite di prodotti di ottica elettronica all’ultravioletto estremo (EUV).

Invece il ceo e il cfo di Pan Pacific International Holdings (ex Don Quijote), hanno confermato che l’attività internazionale supererà le stime di sviluppo dell’attività della società in Asia. La dinamica dei prezzi e il miglioramento della qualità della merce dei negozi di Don Quijote possono incrementare i margini. Le controparti di Asahi Intecc ci hanno riferito invece che, nel trimestre luglio-settembre, l’utilizzo di fili guida negli ospedali statunitensi è ritornato all’87% rispetto allo stimato 70%.

Quanto al settore della mobilità, invece, il ceo del Japan Airport Terminal ha condiviso i numeri relativi al volume dei voli: quelli nazionali sono tornati al 35%, dei livelli pre-Covid-19, mentre quelli internazionali sono stimati al 17% rispetto a marzo.

Per concludere, Oriental Land (Disneyland Tokyo) ha rivelato che la fruizione dei parchi a tema è cresciuto costantemente. Dal 10% al momento della riapertura di luglio si è passati - con le attrazioni aperte all’80% - fino all’attuale 30-40%. A questi dati si aggiunge il feedback positivo dei visitatori sul minore affollamento.