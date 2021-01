Il tesoro degli Stati Uniti permette alle banche di utilizzare blockchain pubbliche e stablecoins

Le banche di diritto federale possono partecipare alle reti di verifica dei nodi indipendenti e utilizzare gli Stablecoins per le attività di pagamento. Lo ha stabilito l'ufficio del controllore della valuta del Tesoro americano con una lettera che chiarisce l'autorità delle banche nazionali e delle associazioni federali di risparmio di partecipare alle reti indipendenti di verifica dei nodi (INVN) e di utilizzare gli stablecoin per svolgere attività di pagamento e altre funzioni consentite alle banche. Un altro importante passo in avanti dunque per un utilizzo più ampio delle criptovalute.