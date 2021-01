Versey è il nuovo Ceo di Aviva Investors

Aviva annuncia la nomina di Mark Versey a Ceo di Aviva Investors. Una novità che rappresenta un altro passo importante nella realizzazione della nuova strategia di Aviva. Mark è attualmente chief investments officer, Real Assets, di Aviva Investors. Entrerà a far parte del comitato esecutivo del gruppo Aviva, riferendo al Ceo del gruppo, Amanda Blanc, e assumendo il nuovo ruolo con effetto immediato.

Mark succede a Euan Munro che, dopo sette anni alla guida di Aviva Investors, ricoprirà una nuova posizione al di fuori della società.

Mark Versey è entrato in Aviva Investors nel 2014 e recentemente ha guidato, sviluppandolo in modo significativo, il business da 47 miliardi di sterline (pari a circa 52 miliardi di euro) legato ai Real Asset, che comprende i mercati delle infrastrutture, del real estate e del debito privato. Mark siede nel Comitato Investimenti dell'Associazione degli Investitori e presiede il Comitato per la Sostenibilità e l'Investimento Responsabile. In precedenza è stato Chief Investment Officer di Friends Life Group e Chief Investment Officer di AXA UK. Mark è un Fellow dell'Institute of Actuaries.

Aviva Investors è la divisione internazionale di gestione del risparimio di Aviva plc. È leader nell'investimento responsabile e ha un patrimonio in gestione di 355 miliardi di sterline (circa 394 miliardi di euro) alla fine di giugno 2020.

Amanda Blanc, Chief Executive Officer del Gruppo Aviva, ha dichiarato:

"Mark è il leader di cui Aviva Investors ha bisogno per il futuro. Aviva Investors costituisce una parte fondamentale di Aviva e le sue competenze d’investimento sono fondamentali per noi che abbiamo l’ambizione di diventare il principale assicuratore del Regno Unito. Sono rimasta colpita dalla determinazione di Mark nel rafforzare Aviva Investors, fornendo eccellenti performance d'investimento ed ampliando la nostra leadership nell'investimento responsabile. Aviva Investors ha un ruolo significativo da svolgere nella realizzazione della strategia di Aviva, fornendo ai nostri clienti soluzioni d'investimento interessanti per ogni fase della loro vita. Vorrei ringraziare Euan Munro per la sua capacità di leadership in Aviva Investors negli ultimi sette anni. La sua partenza è accompagnata dai nostri migliori auguri per la prossima fase della sua carriera".

Mark Versey, Ceo di Aviva Investors ha aggiunto:

"Sono lieto di avere l'opportunità di guidare Aviva Investors verso una nuova fase di crescita. L'azienda ha solide competenze nel reddito fisso, nel credito, nell'azionario, nel multi-asset e nei real asset, oltre ad essere leader nell'investimento responsabile. La mia priorità assoluta sarà quella di fornire ai nostri clienti una performance d'investimento solida e coerente, per ottenere i risultati che cercano, compreso il raggiungimento del target di zero emissioni nette attraverso investimenti sostenibili. Abbiamo una significativa opportunità di far crescere il business in modo organico e di aiutare Aviva a soddisfare le sue ambizioni nel Regno Unito”.